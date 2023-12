Regeni, svolta giudiziaria: a processo i quattro 007

ROMA - Rinvio a giudizio per i quattro 007 accusati del sequestro e dell'omicidio di Giulio Regeni. Come riporta Ansa, il Gup di Roma Roberto Ranazzi ha fissato l'udienza il prossimo 20 febbraio davanti alla Corte d'Assise. Gli imputati sono accusati, a seconda delle posizioni, di concorso in lesioni personali aggravate, omicidio aggravato e sequestro di persona aggravato. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, inoltre è stata ammessa come parte civile nel procedimento. "Ringraziamo tutti, oggi è una bella giornata", ha detto Paola Deffendi, madre di Giulio.