Fermati con otto chili di "bionde", nei guai tre contrabbandieri

RABUIESE (Trieste) - Tre cittadini di nazionalità bulgara sono finiti nella rete delle forze dell'ordine per aver contrabbandato otto chilogrammi e mezzo di sigarette in Italia. Le "bionde" sono state trovate dagli uomini della polizia di frontiera durante un controllo presso il valico di Rabuiese lo scorso 1 febbraio. In passato il conducente del furgone era già stato fermato con un carico di tabacchi e sprovvisto della necessaria autorizzazione. All'interno del mezzo gli agenti hanno scoperto 42 stecche di sigarette di provenienza bulgara e turca. Il successivo controllo sulla parte documentale è stato effettuato dalla guardia di finanza di Muggia, che ha confermato la "completa illegalità del trasporto". Le sigarette sono state sequestrate ed è stata emessa una sanzione di oltre 43mila euro. Il conducente dell’autovettura è stato anche sanzionato per alcune violazioni concernenti il mancato rispetto delle norme sulla circolazione stradale.