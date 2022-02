A settembre arriva "Tachite al tram", il nuovo gioco di Diego Manna e Erika Ronchin

Arriva "Tachite al tram", il nuovo gioco di Diego Manna e Erika Ronchin dedicato al tram di Opicina. Ad annunciarlo è stato Bora.la. L'arrivo è previsto a settembre 2022, in occasione dei 120 anni del tram.

Le regole sono semplici: alla guida dello storico "Tram de Opcina" dovrete sistemare i binari creando il percorso per arrivare alle fermate, trasportare i passeggeri (stando attenti a non far sedere vicini personaggi che potrebbero lamentarsi) e portarli al capolinea di piazza Oberdan e Opicina. Non sarà semplice: molte insidie si nascondono dietro l'angolo. Come ricordano gli autori del gioco, "el tram de Opcina xe nato disgrazià!".

Il tram è personalizzabile in quattro modalità: tram cocolo, tram sbonfo, tram zelante e tram buloto, ognuno con un potere speciale. Dodici invece i passeggeri: el vecion, la marantiga, el mocoloso, la squinzia, el lole, el spuzolente, el cotoler, la nagana, el petesson, el panzon, el lem e la ciacoleta.

Ora che conoscete le regole e le modalità del gioco non vi resta che aspettare per ottenere il titolo di "frenador dell'anno".