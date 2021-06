Ti sei appena trasferito a Trieste? Tag Immobiliare lancia la guida dedicata a studenti e lavoratori in trasferta

Sul sito di TAG Immobiliare nasce una sezione dedicata agli studenti e ai lavoratori in trasferta. Si tratta di una guida che permetterà ai nuovi arrivati di scoprire, conoscere al meglio Trieste e trovare diverse informazioni utili.

La guida

La guida, che si può consultare a questo link, aiuta infatti gli studenti in arrivo ad orientarsi tra le varie sedi delle facoltà dell'Università di Trieste (visto che le informazioni già in rete spesso non erano complete), dà dei consigli su come arrivare in città sia in maniera celere che panoramica, e suggerisce alcuni luoghi e locali imperdibili da visitare a Trieste. Non mancano piccole indicazioni sulla cultura Triestina, soprattutto culinaria, e l'indicazione di luoghi che spesso un triestino stesso potrebbe omettere di menzionare (in particolare la città vecchia).

Tag Immobiliare

TAG Immobiliare (affittoappartamentitrieste.it) è un'agenzia specializzata negli affiti di stanze e appartamenti di alto livello e si rivolge soprattutto agli studenti fuori sede ed ai lavoratori in trasferta. Disponendo di immobili di proprietà in centro a Trieste, TAG permette di far risparmiare le spese di intermediazione, che normalmente ammontano a ben due mensilità.