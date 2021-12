Tagli sanità: Riccardi convocato in Consiglio Comunale

Famulari (Pd): “Il nuovo atto aziendale indebolirà il dipartimento delle dipendenze, ridurrà da quattro a due i distretti dell’area giuliana, e da quattro a due i Centri di Salute Mentale”.

“L'assessore Riccardi venga a spiegare i tagli alla sanità triestina in Consiglio comunale, dove chiediamo di ascoltare anche i vertici dell'AsuGi e le rappresentanze sindacali. L'atto aziendale di AsuGi, che indebolirà pesantemente i servizi sanitari per i cittadini del capoluogo regionale, deve essere discusso nella massima assemblea cittadina, non può essere calato dall'alto e digerito dalla città senza una parola. Ne va anche della dignità del nostro Comune”. Lo afferma la consigliera comunale e segretaria del Pd provinciale di Trieste Laura Famulari, rendendo nota la richiesta di convocazione di un Consiglio comunale per audizione, ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto comunale, sottoscritta da tutti i membri del gruppo Pd, assieme a 5Stelle, Punto Franco e Adesso Trieste.

Nella richiesta si evidenzia che “viene fortemente indebolito il dipartimento delle dipendenze, ridotti da quattro a due i distretti dell’area giuliana, e ridotti da quattro a due i Centri di Salute Mentale”.

“Queste scelte – spiega la lettera fatta pervenire al presidente del Consiglio comunale - non sembrano essere coerenti con gli obiettivi del Pnrr in materia di sanità territoriale che in base alle direttive del Pnrr, all’esperienza della pandemia, agli indicatori della ricerca, la sanità territoriale pubblica è una componente necessaria che andrebbe potenziata”.