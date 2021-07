In giro con un taglierino e un tronchese: 29enne triestino denunciato

L'uomo è stato fermato dalla Squadra Volante questa notte in via Lazzaretto Vecchio

Questa notte la Squadra Volante ha denunciato un 29enne triestino per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L'uomo, noto alle forze dell'ordine, è stato fermato in via Lazzaretto Vecchio nel corso dei controlli straordinari disposti per arginare gli eccessi della vita notturna. E' stato identificato, fermato e a seguito di una perquisizione è stato trovato in possesso di un taglierino e un tronchese.