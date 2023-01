Tajani a Trieste il 24 gennaio per una conferenza plenaria sui Balcani

Contrasto dei flussi migratori irregolari, investimenti per le aziende italiane e cooperazione culturale di lungo periodo. Sono queste le ragioni per cui il governo considera la regione dei Balcani di importanza strategica. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso del Question time al Senato e la notizia è stata riportata da Ansa. Per Tajani " bisogna lavorare per stabilizzare l'area e per questo è fondamentale la presenza dei nostri militari e l'accelerazione del processo euroepo nella regione". Il ministro ha inoltre dichiarato che il governo continuerà a giocare un ruolo di primo piano e ha annunciato una conferenza di partenariato con i Paesi balcanici, che si svolgerà a Trieste il 24 gennaio, per elaborare una strategia di lungo periodo.