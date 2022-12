Tajani: "A gennaio un vertice sui Balcani a Trieste"

"C'è molta tensione tra Kosovo e Serbia, stiamo cercando di fare di tutto per evitare perché la situazione degeneri. Ci sono mille militari italiani al confine che garantiscono la stabilità e la pace e sono apprezzati da serbi e kosovari". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante un'intervista su Skytg24, sottolineando che "l'Italia vuole essere protagonista in quanto si tratta di territori vicini ai nostri confini e in quanto parte dell'Europa". A tal proposito, Tajani ha annunciato che a gennaio organizzerà a Trieste una sorta di conferenza italiana sui Balcani per preparare una serie di iniziative politiche.