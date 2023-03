Rotta balcanica e violazioni dei diritti umani, Tajani: "Dobbiamo sconfiggere questi criminali"

TRIESTE - “Le violazioni dei diritti umani” sulla rotta balcanica, sono “opera di violenti e dei soliti trafficanti, le stesse che si compiono nei confronti dei migranti che passano attraverso l’Africa Subsahariana e cercano di andare in Europa via mare. Dobbiamo sconfiggere questi criminali che promettono obbiettivi irraggiungibili e che sfruttano la disperazione di persone che fuggono dalle guerre, da dittature e situazioni economiche devastanti”. Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di una conferenza stampa oggi a Trieste.

Per contrastare queste violazioni il Ministro ha annunciato, come impegni del Governo, “lotta ai trafficanti di esseri umani e stabilità dell’area dei Balcani con una sempre maggior presenza dell’Italia. I nostri militari sono una garanzia in molte parti dei Balcani proprio per tutelare il rispetto delle regole” e si è espresso a favore di un “incremento dei flussi migratori regolari, persone che possono lavorare in Italia in base alle richieste dell’economia reale, industria e agricoltura”.

Tajani ha inoltre parlato di “due emergenze, una nel corridoio mediterraneo una nel corridoio balcanico” e della necessità di “affrontare con grande rapidità la questione Tunisia perché è un paese vicino al collasso finanziario e se dovesse esserci una situazione peggiore dell’attuale rischiamo di avere decine di migliaia di migranti che abbandonano la Tunisia. Questo sarebbe un guaio enorme con la messa a repentaglio della vita di tanti migranti. Bisogna intervenire immediatamente con finanziamenti da parte del fondo monetario da parte dell’Europa”.