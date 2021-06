Tamponamento a catena in viale Miramare: coinvolti tre veicoli, un ferito

Incidente questa mattina in viale Miramare all'altezza della nuova rotatoria di ingresso a Porto Vecchio in direzione di Monfalcone. Tre i veicoli coinvolti che si sono tamponati, il conducente di una punto è stato portato a Cattinara per un leggero trauma cranico mentre risultano illesi gli altri due guidatori. Il traffico è rimasto congestionato fino alla messa in sicurezza dell'area. Sul posto, oltre agli operatori del 118, la radiomobile dei Carabinieri di Aurisina per rilievi e viabilità.

