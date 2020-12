Tamponamento in via Giulia: motociclista all'ospedale

Un incidente si è verificato intorno alle 19:30 in via Giulia, angolo via Margherita. Coinvolto un motociclista e un'auto. Il primo, a bordo di una Bmw, si è fermato alle strisce per far passare un pedone, quando una Panda l'ha tamponato. A seguito dell'urto, il conducente a bordo delle due ruote è caduto dopo aver lasciato andare la moto, che si è schiantata contro i cassonetti. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del caso, automedica e i sanitari del 118 che hanano trasportato il ferito a Cattinara.