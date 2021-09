Tamponamento tra tre tir in A4: un morto

Un tamponamento fra tre mezzi pesanti si è verificato poco prima delle ore 18:00 nel tratto dell’autostrada A4 tra San Stino di Livenza e il nodo di Portogruaro in direzione Trieste. A seguito dello schianto uno dei conducenti degli autoarticolati è deceduto. Sul posto il personale di Autovie Venete che sta facendo defluire il traffico sulla corsia di sorpasso, il 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale per i rilievi e i mezzi di soccorso meccanico. Si sta valutando la chiusura del tratto autostradale per rimuovere in sicurezza i mezzi pesanti e i rispettivi carichi.