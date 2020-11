Visite sospette e tamponi a domicilio, Asugi: "Non aprite a sconosciuti"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente.

ASUGI informa di aver ricevuto alcune segnalazioni da parte di cittadini del comune di Duino Aurisina che hanno riportato di aver avuto visite a domicilio da parte di alcune persone che effettuavano tamponi direttamente presso la sede domiciliare. L’Azienda ribadisce che l’organizzazione è gestita dai medici di medicina generale assieme ai Dipartimenti di Prevenzione del territorio e non prevede visite domiciliari improvvise.

In ogni caso, il cittadino viene contattato per effettuare il tampone esclusivamente dall’Azienda sanitaria e da personale riconoscibile. Si invita pertanto la popolazione a non aprire agli sconosciuti e di segnalare alle forze dell’ordine eventuali violazioni.