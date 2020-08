Tamponi in Fvg, sono 3340 i test effettuati oggi

La macchina dei tamponi, resi obbligatori dall'ordinanza firmata dal ministero della Salute nei giorni scorsi, si è messa in moto e nella sola giornata di Ferragosto il Friuli Venezia Giulia ha eseguito 3340 test.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A renderlo noto è il vicepresidente regionale e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi. L'esponente forzista ha ricordato il "grande sforzo messo in campo" per fronteggiare l'emergenza. Nella giornata in cui si è verificato il caos dovuto all'enorme mole di richieste pervenute ai Dipartimenti di prevenzione regionali, Riccardi ha fatto definito l'operazione "una pronta risposta alle necessità che l'ordinanza impone".