Tamponi in Croazia, il prezzo può salire fino a 400 euro

Al rientro in Italia bisogna sottoporsi al tampone entro 48 ore dal proprio arrivo anche se si può comunque effettuarlo presso i laboratori in Croazia. Per i molti corregionali che hanno deciso di trascorrere le ferie estive nella penisola istriana o nelle isole del Quarnaro (le due mete tradizionalmente preferite dai residenti in Friuli Venezia Giulia) l'Azienda Sanitaria ha indicato le strutture in Croazia dove poter effettuare il test che, in alcuni casi, può arrivare a costare fino a 400 euro. Di seguito i riferimenti indicati dall'ASUGI per l'Istria, Fiume e le diversi contee dalmate.

Istria

Umago: Dott. Leka, tel. 00385-98 431506, 00385-52-721 104. Martedì e giovedì, costo 100,00 euro.

Rovigno: presso l’Ambulatorio turistico, tel. 00385-95-325 60 04. Via Mateo Benussi, 6. Dalle 9 alle 17

Pola: presso Zavod za javno zdravstvo Istarske zupanije, in via Nazorova 23, da lunedì a venerdì. Per appuntamento contattare al tel. 00385-99-529 8222. Bisogna comunicare la propria mail dove saranno inviati gli risultati entro 24 ore. Il costo è di 750 kn (100 euro) in contanti o con la carta di credito Visa, Master e Maestro.

Quarnaro

Rijeka (Fiume) Via Kresimirova 52/A presso Zavod za javno zdravstvo https://www.zzjzpgz.hr/. Tel. 00385-51-554 801, 00385-51-554 802

700 kn (circa 94 euro). Tutti i giorni tranne festivo e domenica, dalle ore 8:30 alle ore 10:30. Inviare la mail narucivanje@zzjzpgz.hr

Comunicare i dati personali, nome, cognome, mail, cellulare, motivo dell’esame, giorno dell’esame.

Zara

Presso Zavod za javno zdravstvo in Via Ljudevita Posavskog 7/A https://www.zjz-zadar.hr/hr/home/dogadjanja/obavijesti/869. Prenotare al tel 00385-23 643 380, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14. Per appuntamento chiamare tel. 00385-22-341-201, compilare il modulo che trova sul sito e inviare alla mail: narudzbenice-covid19@zjz-zadar.hr. Riceverà i dati per il pagamento e inviare il pagamento alla mail: narudzbenice-covid19@zjz-zadar.hr. Parcheggio assicurato per due ore, il costo del tampone 800,00 kn (circa 108 €).

Sebenico

Presso Zavod za javno zdravstvo. Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 11. Il costo 850,00 kn (cca 114 €), pagamento anticipato.

Per tutte le info: https://www.zzjz-sibenik.hr/testiranje-osoba-kojima-je-potr…/. Per appuntamento chiamare tel. 00385-22-341-201, compilare il modulo che trova sul sito e inviare alla mail: zzjz-sibenik@hi.htnet.hr. Riceverà i dati per il pagamento e inviare il pagamento alla mail e chiedere di prenotare l'appuntamento a questa mail: mikrobiologija.ambulanta@zzjz-sibenik.hr

Spalato

Presso Zavod za javno zdravstvo in Via Vukovarska 46. https://www.nzjz-split.hr/…/415-testiranje-na-sars-cov-2-bez…. Si può prenotare via mail inviandola a edita.olujic@nzjz-split.hr. Inserire i dati personali, nome cognome, data e luogo di nascita, email, cellulare, oppure telefonicamente chiamando lo 00385-21-401 128 dalle 10 alle 14. Il costo 698,00 kn (cca 94 euro) per l'esito entro 24 ore 798,00 kn (100 euro), esito in lingua inglese in più 125 kn (17 euro).

Dubrovnik

Poliklinika Marin Med. Chiamare un giorno prima, tel 00385-20-400500 oppure contattare via mail: info@marin-med.com. Da lunedì a venerdi dalle ore 08 alle ore 21:30, risultati si inviano via mail, da 48 a 72 ore, il costo 3.000 kn (400 euro)

Dom Zdravlja Dubrovnik – COVID ambulanta. Su appuntamento 00385-99-5291888 oppure: covid19@dom-zdravlja-dubrovnik.hr

Preso il campeggio Solitudo, sarete indirizzati dall’Ambulatorio. Risultati saranno pronti da 24 a 48 ore ma validi da 72 ore, il costo 310 EUR.

Opća bolnica Dubrovnik – Klinika za vanjske pacijente (ospedale di Dubrovnik). Contattare un giorno prima al tel 00385-20-431580, dalle 08:00 alle 10:00. Risultati saranno pronti da 24 a 48 ore ma validi da 72 ore, il costo (1507,00 kn) 200 EUR.