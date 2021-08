Allianz Pallacanestro: tutti negativi i tamponi del gruppo squadra

Lo comunica la stessa società in una nota. La squadra riprende quindi immediatamente la normale attività, mentre il giocatore positivo rimane in isolamento

Sono risultati tutti negativi i tamponi molecolari a cui si sono nuovamente sottoposti quest’oggi tutti i giocatori e i componenti dello staff tecnico di Allianz Pallacanestro Trieste. Lo comunica la stessa società in una nota. La squadra riprende quindi immediatamente la normale attività e si ritroverà oggi pomeriggio all’Allianz Dome per la seduta di allenamento agli ordini del Coach Ciani. Rimane in isolamento il giocatore risultato positivo, le sue condizioni sono buone e vengono monitorate costantemente.