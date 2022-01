Le nuove regole

Tamponi e quarantene: tutte le nuove indicazioni di Asugi

Cosa fare in caso di tampone positivo o di contatto con un contagiato? Tutte le informazioni secondo le nuove disposizioni di legge. Per chi ha ricevuto il booster da meno di 5 giorni dal contatto con un positivo non scatta la quarantena ma l’autosorveglianza