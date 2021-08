Non posso vaccinarmi per ragioni di salute? In Fvg arrivano i tamponi gratis

La Regione Friuli Venezia Giulia sta inviando alle aziende sanitarie un provvedimento che renderà gratuiti i tamponi per tutte le persone residenti che "con certificazione medica proveranno la loro condizione di non potersi vaccinare". Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Il tampone antigenico rapido andrà incontro ad una riduzione di prezzo. Per la fascia 12-18 costerà 5 euro, mentre anche per i maggiorenni i test rapidi dovrebbero ridurre il loro prezzo da 26 a 15 euro.