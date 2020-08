Risultati tamponi: comunicati solo i positivi, se nessuna risposta sono negativi

L'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina informa che in caso di risultato positivo del tampone, la persona viene contattata immediatamente. In caso di mancato contatto telefonico o via mail da parte dell'azienda, significa che il tampone ha dato esito negativo e, di conseguenza, si può sospendere l'isolamento fiduciario.

