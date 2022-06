Colpisce in testa un uomo con la targa dell'auto: denunciato

Colpisce in testa un uomo con la targa appena staccata dall'auto, il tutto davanti alla figlia di quattro anni, poi viene rintracciato e denunciato. E' successo davanti a un locale di Capodistria alle 19 di sabato scorso: il 34enne, residente in periferia, ha staccato la targa anteriore dell'auto con la quale era arrivato e, per motivi ancora non noti, l'ha usata per colpire alla testa un sessantenne austriaco. Poi lo ha colpito anche con una scarpa femminile col tacco. In seguito ha staccato anche la targa posteriore della sua vettura, è salito a bordo e si è dileguato. L'austriaco, ferito lievemente, è stato portato in ambulanza all'ospedale di Isola, dove è stato medicato. La Polizia ha aperto un fascicolo contro il 34enne e lo ha denunciato. Siccome al momento dell'accaduto era presente la bambina di quattro anni, la polizia ha avvisato anche i servizi sociali.