Tari: le attività commerciali pagheranno di meno, approvata la delibera

L’Amministrazione comunale di Trieste, nel corso della riunione di giunta svoltasi oggi (mercoledì 3 agosto), ha approvato la delibera sulla riduzione del 50% della parte variabile della TARI per le utenze non domestiche (attività commerciali). La delibera riguarda l’anno in corso e s’inserisce nell’ottica di quanto già fatto per gli anni 2020 e 2021.