Tartaruga muore a Barcola

E' morta a Barcola, nel pomeriggio di oggi, una tartaruga. La testuggine è stata trovata in mare intorno alle 17 da alcuni ragazzi che, dopo averla portata a riva, hanno tentato di salvarla dandole dell'acqua. Purtroppo non c'è stato nulla da fare e il rettile è morto. Sul posto sono intervenuti i volontari dell'associazione DelTa - Delfini e Tartarughe in Alto Adriatico e la Polizia Locale, che l'ha portata via. Successivamente verrà effettuata l'autopsia e le opportune verifiche per capire come sia arrivata fin qui e quale sia stata la causa della sua morte. L'associazione DelTa ha anche voluto rimarcare che, nel caso di ritrovamenti di questo tipo, è doveroso allertare la stessa associazione o la Capitaneria di Porto.

