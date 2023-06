Far west in caserma: cerca di aggredire i vigili del fuoco, "abbattuto" col taser

TRIESTE - La polizia ha dovuto utilizzare il taser per neutralizzare un uomo che, in evidente stato di agitazione psicomotoria, nella tarda mattinata di oggi ha creato scompiglio all'interno della caserma dei vigili del fuoco di via D'Alviano, a Trieste. L'uomo - che da quanto si apprende sarebbe seguito dal Centro di Salute Mentale de La Maddalena - si è introdotto negli spazi della caserma ed ha iniziato a dare in escandescenze. Sul posto sono giunti quattro equipaggi della Squadra volante della questura, più una gazzella dei carabinieri, in ausilio e supporto alla polizia. Per calmare il livello di agitazione le forze dell'ordine, assieme ai sanitari del 118 giunti sul posto per quanto di competenza, hanno iniziato una lunga trattativa per dissuadere l'uomo. La trattativa è durata quasi mezz'ora. Nonostante il tentativo di abbassare lo stato di agitazione, alla fine la polizia di Stato ha dovuto estrarre il taser ed utilizzarlo. L'uomo, una volta raggiunto dal dardo, è stato poi sedato dal 118 e trasportato all'ospedale di Cattinara.