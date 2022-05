Rapina "transfrontaliera": tassista triestino derubato oltre confine

Rapinato un tassista triestino nella zona di Plavia (Plavje), in Slovenia, poco oltre confine. E' successo giovedì 26 maggio, nelle prime ore del pomeriggio, a opera di quello che sembrerebbe un uomo di circa di 30 anni, di corporatura e altezza media, che indossava un cappello. Per minacciare il tassista avrebbe utilizzato una pistola. L'uomo era salito sul taxi in Italia e aveva chieto di farsi portare oltre confine, poi una volta arrivato a destinazione avrebbe estratto l'arma e si sarebbe fatto consegnare i soldi e l'orologio per poi scappare. Indaga sul caso la Polizia di Capodistria.