Porta turisti in aeroporto senza licenza, stangata da 1800 euro per un abusivo

TRIESTE - Dovrà pagare una multa di poco meno di 2000 euro il conducente del taxi abusivo che verso l'ora di pranzo di ieri 28 aprile è stato fermato da agenti di polizia locale di Trieste in piazza Oberdan dopo aver fatto salire a bordo, con direzione aeroporto di Ronchi, quattro turisti di nazionalità statunitense. L'uomo, un ragazzo sulla trentina, guidava un Volkswagen Sharan di colore nero che è stato sottoposto a fermo amministrativo. L'episodio è avvenuto verso le 13:35. Qualche minuto prima in via Beccaria, il conducente aveva fatto salire a bordo i quattro turisti (ignari del tutto), nonostante fosse sprovvisto delle necessarie autorizzazioni a svolgere il servizio. Il fenomeno abusivo del trasporto passeggeri, secondo alcune indiscrezioni raccolte da TriestePrima, è particolarmente fiorente sulle rive in concomitanza con l'arrivo delle crociere.