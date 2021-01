Il Covid "impone" continuità: riconfermati i vertici del Teatro Stabile Sloveno

L'emergenza sanitaria in corso "impone" la riconferma in toto dell'uscente Consiglio di amministrazione del Teatro Stabile Sloveno di Trieste. La decisione è stata assunta dall'assemblea dei soci fondatori soci con un voto unanime espresso nella seduta di ieri 27 gennaio. Dopo aver approvato il preventivo nella riunione del 19 novembre scorso, i rappresentanti della Regione, del Comune di Trieste, dellSKGZ (Unione culturale economica slovena ndr), la Confederazione organizzazioni slovene e l'Associazione Teatro Sloveno, ha quindi rieletto Breda Pahor come presidente, Rado Race come vice, e Livia Amabilino, Giuliano Caputi, Maja Lapornik e Adriano Sossi come componenti del CdA.

Si è inoltre proceduto alla nomina dei membri del Collegio dei revisori dove il Mibact ha indicato Martina Malalan nelle vesti di presidente (coadiuvata da Boris Valenti? e Giuliano Nadrah) e Vladimiro Dolgan e Diego Spazzali come supplenti.