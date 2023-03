Le telecamere non sono un problema, farle funzionare sì

TRIESTE - Da quel 10 novembre sono passati cinque mesi e dell'uomo responsabile di aver sfregiato una facciata della sinagoga di Trieste con la scritta "gli ebrei sono i novi razzisti e fascisti" non c'è traccia. La persona a dire il vero esiste e non ci sono dubbi che si sia macchiato di un crimine gravissimo, ma le telecamere di videosorveglianza avrebbero sì ripreso la scena, ma non in maniera efficace da individuare il responsabile. La polizia è al lavoro per ovviare al problema e, per stringere il cerchio in maniera definitiva, si sono resi necessari "ulteriori approfondimenti" fuori Trieste.

Telecamere e annunci

La voce circola negli ambienti della questura ormai da tempo e assume, soprattutto in virtù del recente dibattito emerso in campagna elettorale sulle fototrappole da posizionare in Carso per contrastare la rotta balcanica, un carattere di stretta attualità. Non perché il sistema di videosorveglianza di uno dei luoghi che dovrebbero essere maggiormente attenzionati della città ha avuto un momento di défaillance (che rappresenterebbe, giornalisticamente, una notizia capace anche di produrre un discreto imbarazzo tra gli addetti ai lavori), ma per il semplice fatto che l'annuncio di voler installare delle telecamere per gestire il fenomeno degli arrivi dalla rotta balcanica evidentemente stride, di fronte a cotanta imprecisione dei sistemi.

Una questione di sicurezza

Una questione di sicurezza che va ad allargare il perimetro, uscendo dai confini locali per approdare a quelli nazionali. Il 13 febbraio scorso, la questura aveva presentato "Amped Replay", un software per l'analisi delle immagini e dei filmati ad uso forense ed investigativo. La ditta è la Amped Software, software house triestina al cui vertice siede il triestino Marino Jerian. Le immagini di videosorveglianza sono i primi elementi che vengono utilizzati durante le indagini, era stato ricordato in occasione della sua ufficializzazione, ma anche come prove durante i processi. Per tutto ciò, questo nuovo software dovrebbe servire agli investigatori per ottenere dei risultati migliori nelle indagini.

Sarebbe bello se funzionassero

Tornando al caso della sinagoga e del triste fatto di cronaca, la persona responsabile al momento è a piede libero. Le indagini vanno avanti, ma pur sbandierando l'importanza delle telecamere, la soluzione non è ancora arrivata. Sarebbe bello - e di interesse pubblico - se, anche per quanto riguarda le "foto trappole per umani", si evitasse di indicare le telecamere come la panacea per tutti i mali del mondo. Nessuno vuole - anzi - il riconoscimento facciale modello regime comunista di Pechino o tecnologie psicopoliziesche. Ogni tanto, sarebbe sufficiente che funzionino.