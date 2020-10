Covid e tamponi: attivo un nuovo numero di telefono per informazioni o dubbi

Asugi in data 30/10/2020 ha attivato un nuovo servizio telefonico a favore della popolazione giuliano-isontina per l’erogazione di informazioni di primo livello in relazione alla pandemia da COVID 19. Le informazioni riguardano l’iter connesso all’esame del tampone, i comportamenti da tenere in caso di contatto con soggetti positivi ed altri aspetti sociosanitari correlati alla pandemia. La numerazione telefonica è: 040/7786287; l’orario di apertura del servizio è il seguente: dal lunedì al sabato, ore 9.00 -18.00. S ricorda che il numero Unico per i Servizi Sanitari non urgenti va contattato unicamente per attivare il Servizio di Continuità Assistenziale (SCA) e l’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA) in caso di assenza del proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta. Si raccomanda di chiamare il 112 solo in caso di emergenza. Da martedì 27 ottobre ASUGI ha attivato un servizio di notifica SMS, per cui chi ha effettuato un tampone ed è risultato negativo, verrà avvisato del risultato attraverso un SMS o, se non dotato di telefono cellulare, attraverso una telefonata. I tempi di risposta possono variare da 24 a 72 ore.

