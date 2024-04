Compra un chilo di marijuana su Telegram, giovane triestino nei guai

TRIESTE - Un triestino del 1996 è stato denunciato in libertà per il reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti dopo che la Squadra mobile della questura giuliana l'aveva individuato come destinatario di un pacco proveniente dalla Spagna e contenente oltre un chilo di marijuana. Il giovane aveva acquistato lo stupefacente attraverso un canale Telegram spagnolo e, secondo quanto sostenuto dagli investigatori, avrebbe dovuto utilizzarla con un gruppo di amici. La denuncia, dopo diversi servizi di osservazione e pedinamento, è scattata lo scorso 19 marzo e, oltre alla droga, è stato sequestrato anche il cellulare del triestino.