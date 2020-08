Fulmini e saette nella notte: il maltempo documentato dai nostri lettori (FOTO E VIDEO)

Il temporale nella notte tra il 29 e il 30 agosto A Trieste non è stato violento e dannoso come in altre zone del Fvg ma è stato particolarmente suggestivo come testimoniato dalle foto scattate ad Aquilinia dalla nostra lettrice Elisabetta Loy