Pianta la tenda a Barcola: multa da 200 euro a un 20enne

Piantano la tenda nella pineta di Barcola come se fosse un campeggio e vengono sanzionati dalla Polizia Locale. L'evento, presente nel report del Nucleo interventi speciali del mese di luglio, ha come protagonisti dei turisti intorno ai vent'anni provenienti dal Nord Europa a Barcola, uno dei quali ha ricevuto una multa di 200 euro. Nel report compaiono anche otto sanzioni a persone che non indossavano le mascherine sui mezzi pubblici. Sono state elevate in tutto oltre 60 sanzioni tra situazioni di bivacco, accattonaggio molesto, minzioni sulla pubblica via, ubriachezza e altro. C'è stata inoltre una perquisizione con sequestro di sostanza stupefacente.