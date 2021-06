Tenersi in forma all'aria aperta: a Barcola e Melara torna "Estate in Movimento"

Per il 23esimo anno consecutivo ritorna l’appuntamento con “Estate in Movimento”, la rassegna organizzata da Benessere Asdc dedicata all’attività motoria all’aria aperta, che attraverso una lunga serie di iniziative vuole lanciare un messaggio chiaro e preciso: la salute - specie in questi tempi così complicati - non va mai in vacanza, nemmeno nei mesi più caldi.

Le attività

Le attività - tutte proposte gratuitamente - a partire dal 1° luglio e fino alla conclusione fissata per il 31 agosto, sono: scherma storica, grazie all’omonima Asd Trieste Scherma Storica che proporrà delle lezioni con il bastone propedeutico; ginnastica dolce a cura proprio di Benessere Asdc; gym per la terza età e gym femminile grazie a E-Motion di Linda Brusatin; yoga tradizionale con Equilibrae di Cristina Lombardi e Metamorfosys Acsd (che proporrà anche il saluto al sole); zumba, con Ilaria Marcuzzi; hatha yoga e vinyasa yoga con Olimpic Club Bruno Fabris Asd; e pilates a cura di Pym Pilates Yoga Massaggi di Lorenza Cavallari. “La promozione del binomio salute/ movimento, la diffusione di stili di vita attiva nella popolazione e il coinvolgimento delle realtà locali che si occupano di wellness sono elementi imprescindibili nell’offerta annuale di Estate in Movimento - spiega l’organizzatore Saul Laganà - ed è anche per questa unione fra forze diverse che la rassegna, da ormai quasi un quarto di secolo, trova riscontro positivo da parte dell’utenza”.

Date e orari

I corsi sono programmati dal lunedì al venerdì. Date e orari completi di tutte le lezioni sono consultabili su www.benessereasdc.it e sulla pagina Facebook dell’associazione, Benessere Trieste Asdc. Per ulteriori informazioni è disponibile anche il numero di telefono della segreteria, 040 0641740, al lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 12, oppure si può contattare l’associazione scrivendo a asdcbenessere@gmail.com.

Per tutta la durata di “Estate in Movimento”, salvo naturalmente diverse indicazioni da parte delle autorità sanitarie, permangono gli obblighi in vigore per l’emergenza pandemica: distanza interpersonale non inferiore al metro e uso della mascherina. Durante l’esercizio fisico si potrà togliere la mascherina ma sarà necessario mantenere una separazione di almeno 2 metri.