Teneva quattro vasetti pieni di marijuana in casa: 48enne arrestato per spaccio

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Gorizia hanno tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio,un cittadino macedone residente a Gorizia, già noto alle forze dell’ordine in quanto arrestato dagli stessi militari lo scorso 29 giugno per i medesimi reati, ed attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora. In particolare, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gorizia, nell’ambito delle attività connesse alla cooperazione multidisciplinare europea contro le minacce criminali (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats- EMPACT), coordinate in ambito europeo da EUROPOL,nella mattinata del 18 settembre u.s. effettuavano un controllo di iniziativa presso l’abitazione dello straniero e, insospettiti dal suo comportamento particolarmente agitato, rinvenivano inizialmente un sacchetto contenente un modesto quantitativo di sostanza stupefacente tipo marijuana. Nel proseguo del controllo, che veniva approfondito anche in ragione dei suoi recenti precedenti specifici, gli operanti individuavano e sequestravano ulteriori 32,250 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, suddivisa in 4 vasetti di vetro di diversa pesatura, un bilancino elettronico nonché numerose bustine di cellophane per il confezionamento delle dosi. Quanto rinvenuto consentiva di stabilire che la detenzione dello stupefacente non era finalizzata al mero uso personale e, pertanto, al termine delle attività di pesatura e verifica tramite narcotest delle sostanze rinvenute e dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno, Dr.ssa Laura Collini, il cittadino straniero veniva posto agli arresti domiciliari.