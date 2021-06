Tensione in via Torino: insulta i poliziotti e viene denunciato

La scorsa notte la Polizia di Stato ha denunciato per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità un cittadino italiano nato in Albania nel 1997. Della sua presenza molesta un addetto della sicurezza ha informato gli agenti in servizio di vigilanza presenti in via Torino e in piazza Venezia.

L’uomo li ha ingiuriati e, riportata la calma, dopo le formalità di rito, è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.