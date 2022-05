Protesta No green pass il Primo maggio, Roberti: "Puntano alle politiche"

"Durante il corteo del Primo maggio abbiamo visto dei balordi mettere a dura prova la Polizia di Stato, che si è dovuta frapporre tra i manifestanti per evitare possibili scontri. Questo clima è ormai inaccettabile e insostenibile. Lo era prima, quando le restrizioni c'erano, figuriamoci ora che sono totalmente cadute, quindi quelle persone rappresentano semplicemente la voglia di continuare una protesta che ormai non esiste più e nulla hanno a che vedere con la pandemia, ma probabilmente guardano e traguardano già le prossime elezioni politiche". Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti a margine del Memorial Day, la cerimonia organizzata dal Sap per ricordare le vittime delle stragi di Capaci e via D'Amelio e gli agenti di Polizia caduti in servizio. L'assessore ha poi specificato che "essere qua oggi ha avuto un valore ancora maggiore, siamo sempre uniti nel dire che bisogna avere rispetto per le divise mentre proprio ieri abbiamo assistito a questi episodi".

In merito alle possibili denunce nei confronti dei facinorosi, il Questore Pietro Ostuni ha dichiarato che "Faremo il nostro dovere su questo fronte. Sono intransigente su questi temi, stiamo esaminando tutte le immagini che abbiamo sviluppato con la Polizia scientifica, quindi vaglieremo ogni singola posizione e laddove ci sono gli estremi per un reato non esiteremo ad informare l'autorità giudiziaria. C'è la possibilità che vengano applicate alcune misure di tipo amministrativo perché queste cose non sono tollerabili".