Tensioni tra anarchici e polizia al corteo contro il 41 bis

TRIESTE - Momenti di tensione in piazza Goldoni nel corso di una manifestazione indetta da un gruppo di anarchici per protestare contro il regime del 41 bis per Alfredo Cospito, un anarchico insurrezionalista condannato per reati di terrorismo. Nel tardo pomeriggio di oggi il gruppo di manifestanti, circa una cinquantina di persone, ha lanciato dei petardi contro le forze dell'ordine e sono entrati in contatto con gli scudi della polizia. Qualche minuto dopo, gli organizzatori hanno annunciato la fine del corteo.