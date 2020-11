Tenta di rubare in parcheggio e in supermercato, poi se la prende coi poliziotti

Cerca di forzare le portiere delle auto e poi tenta di rubare in supermercato e alla fine se la prende coi poliziotti. Protagonista della vicenda un ragazzo di 21 anni già noto alle forze dell'ordine, che ieri sera è stato denunciato da una Volante della Questura per furto aggravato, tentato furto, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il giovane ha cercato prima di forzare le maniglie di alcune autovetture all’interno di un parcheggio di via Pondares, ma è stato sorpreso da un addetto alla vigilanza del vicino supermercato dove si è recato.

Il tentato furto n supermercato

Assieme a un altro ragazzo il giovane, visibilmente alterato, ha prelevato dagli scaffali dell’esercizio commerciale una bottiglia di birra e di un liquore e ha iniziato a bere con l’amico. Giunti alle casse avevano soltanto alcune monete per pagare la birra. Nel frattempo è giunto un equipaggio della Squadra Volante della Questura fatto intervenire per quanto accaduto poco prima nel parcheggio.

Ricostruiti i fatti, gli operatori gli hanno trovato addosso una bottiglia di liquore e alcune merendine. Il giovane ha iniziato, quindi, a insultarli e si è opposto al loro operato. Accompagnato in Questura, dopo gli atti di rito, è stato deferito alla locale Procura della Repubblica ed è stato anche sanzionato amministrativamente per aver violato le norme anti Covid-19 non avendo indossato idonea protezione a copertura delle vie aeree delle vie respiratorie.

