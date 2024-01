Tenta una rapina in via Carducci, ma il gioielliere lo mette in fuga

TRIESTE - Entra in gioielleria ed estrae un grande coltello da cucina, ma il proprietario si ribella e lo fa scappare. La notizia è emersa solo ieri ma il fatto è successo il 13 gernnaio scorso in via Carducci, alla gioielleria Orogemma. Come riporta Telequattro in un servizio, erano le due del pomeriggio quando un uomo, triestino di circa 50 anni, è entrato nel negozio e, con il coltello, ha intimato al gioielliere di consegnargli tutti i soldi. L'uomo non si è fatto intimidire e ha scagliato contro il rapinatore la prima cosa che ha trovato davanti a sé, un rotolo di nastro adesivo. Forse stupito dalla pronta reazione, il malintenzionato si è dato alla fuga verso largo Barriera mentre la vittima chiamava la polizia. Il personale della questura indaga per scoprire l'identità del colpevole, che ha fatto perdere le tracce.