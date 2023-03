Minaccia il titolare con una siringa: tentata rapina nel negozio "Loacker"

SI presenta nel negozio Loacker di via Roma minacciando il titolare con una siringa per farsi consegnare gli incassi. E' successo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 22 marzo. Come riporta Il Piccolo, il commerciante si è ribellato inducendo il rapinatore alla fuga e, in un primo momento intenzionato a inseguirlo, ha desistito per non lasciare il negozio senza sorveglianza. Non si conosce l'identità del malvivente né la sua nazionalità, ma dalla testimonianza dell'esercente sembra si tratti di un trentenne dalla pelle olivastra, in grado di esprimersi bene in italiano. Sul caso indagano i Carabinieri.