Tentata rapina in Carso: ladri messi in fuga dai residenti

Una tentata rapina in villa si è verificata nel pomeriggio di ieri: due malviventi si sono introdotti in pieno giorno in un'abitazione tra Banne e Trebiciano. Lo riporta il Primorski. Il loro piano è stato mandato in fumo grazie ad alcuni residenti che, dopo averli sorpresi, li hanno messi in fuga. Gli stessi hanno allertato le forze dell'ordine e sul posto è intervenuta la Polizia.



Il tentato furto è avvenuto intorno alle 16. Uno dei due ladri è stato visto entrare nell'abitazione dalla finestra da una donna che in quel momento si trovava nei pressi della villa. Conoscendo i proprietari di casa, li ha contattati per chiedere se ci fossero in corso dei lavori. Una volta scoperto che non era stato avviato alcun cantiere, la donna ha proseguito per qualche centinaio di metri, dove ha incontrato tre residenti della zona. Dopo aver raccontato loro ciò che aveva visto, i tre sono andati a fare un controllo. Arrivati all'interno della villa, li hanno sorpresi.