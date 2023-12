Tentarono lo stupro ai giardini pubblici: il tribunale li condanna, ma sono irreperibili

TRIESTE - Sono stati condannati per tentata violenza sessuale su minore due ventenni che all'epoca dei fatti, ovvero più di sette anni fa, risultavano essere minorenni. La condanna per i due cittadini di nazionalità pakistana è di nove mesi di reclusione per entrambi, con pena sospesa, come deciso la scorsa settimana dal Tribunale dei minori, presieduto dal giudice Silvia Balbi. Sono state riconosciute le attenuanti generiche e quelle relative alla minore età.

I fatti

Il reato sarebbe stato commesso nel 2016 all'interno del giardino pubblico di via Giulia, in un tardo pomeriggio di dicembre. Stando al racconto della presunta vittima, anch’essa di origine pakistana, i due lo avrebbero minacciato con un coltello tentando di costringerlo a un rapporto sessuale. Il ragazzo sarebbe tuttavia riuscito a resistere e a scappare, anche grazie all’intervento di un passante tuttavia mai identificato. I due erano imputati anche per porto abusivo d'armi (il coltello), reato poi caduto in prescrizione.

"Ricorremo in appello"

Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore presso la Procura dei minori Nicola Russo. I due, assenti al momento del processo e attualmente irreperibili, sono stati difesi dai legali Alessandra Fantin e Matteo di Bari. La difesa, ha spiegato l'avvocato Di Bari, ha puntato sulla “non verosimiglianza” del racconto fornito dalla persona offesa, rimarcando l’assenza di testimoni. L'avvocato fa sapere inoltre che la difesa si riserverà di ricorrere in appello una volta lette le motivazioni della sentenza.