Tentativo di effrazione in consultorio a Valmaura nella notte: interviene la polizia

TRIESTE - Tentativo di effrazione nel consultorio di via Valmaura dall’ingresso in disuso al civico 57. È successo giovedì 22 febbraio, ma la notizia è trapelata solo ora. In tarda serata, ignoti hanno tentato di entrare nell’edificio usando un piede di porco, ma fortunatamente il colpo non è andato a segno e non c'e stato nessun furto. Sul posto è intervenuta la polizia di stato.