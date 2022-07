Tenta di rubare in casa ma viene sorpreso dai proprietari: arrestato

Nella giornata dello scorso 24 luglio il personale del Commissariato Distaccato di Polizia di Monfalcone è intervenuto in Via Randaccio presso un’abitazione privata per la segnalazione di un probabile furto in corso. Il ladro, sorpreso dai proprietari che si trovavano nei pressi, era riuscito ad accedere all'interno e rovistare in alcune stanze, utilizzando la finestra della cucina, aperta ma con zanzariera.

Vistosi scoperto, E.A. di anni 51, ha tentato di darsi alla fuga ma è stato bloccato dagli agenti prontamente intervenuti. Sulla persona è stata rinvenuta della refurtiva che in seguito è stata posta sotto sequestro. L’uomo, risultato essere domiciliato a Monfalcone per fini lavorativi, è stato arrestato per il reato di tentato furto aggravato in abitazione ed è stato messo a disposizione dell’A.G. associandolo presso la Casa Circondariale di Gorizia.