Tentato furto di due auto d'epoca: è caccia ai ladri

E' caccia ai ladri, che alle prime luci del mattino di domenica 18 settembre, nelle vicinanze dell'ospedale, hanno tentato di rubare due Fiat 500 d'epoca. Dopo aver forzato la porta di una delle due auto e il tettuccio dell'altra, i malviventi hanno manomesso l'impianto elettrico di entrambe per metterle in moto. Solo una è riuscita a partire, ma fortunatamente il viaggio è stato breve: all'incrocio si è bloccato lo sterzo e i ladri hanno dovuto lasciare l'auto in mezzo alla strada. La Polizia Locale, allertata dai proprietari, sta passando al setaccio i filmati delle videocamere di sorveglianza per scovare i colpevoli.