Far west in via Udine, sfondata la vetrina di un bar

TRIESTE - Nei giorni scorsi ignoti hanno danneggiato l'ingresso di un bar di campo Belvedere, nella zona tra la stazione e il rione di Roiano, tentando di sfondare la vetrata. Nell'azione, secondo quanto si apprende, sarebbe stato utilizzato un paletto stradale, rinvenuto a pochi metri di distanza dal bar. Sulla vetrata, infatti, è stato trovato un foro che all'incirca corrisponderebbe alla circonferenza del paletto. La persona responsabile del gesto non è stata individuata, in quanto in zona non vi sono impianti di videosorveglianza. Il titolare del bar ha trovato la vetrata dell'esercizio pubblico danneggiata alle prime luci dell'alba di lunedì 29 gennaio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante della questura di Trieste. Sempre secondo quanto emerge dalla ricostruzione dell'episodio, il tentativo di "spaccata" non avrebbe comunque permesso al presunto responsabile di introdursi all'interno del bar. Il titolare ha già fatto sostituire la vetrata e sporgerà denuncia.