La polizia salva una giovane in Carso

TRIESTE - Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Trieste ha salvato la vita di una giovane triestina, classe 2001, la quale aveva manifestato intenti suicidi. Nello specifico, il personale del Commissariato di Duino Aurisina è intervenuto in una zona boschiva del Carso in quanto il personale del Centro di salute mentale aveva segnalato una loro giovane paziente diretta in quella zona. Gli operatori hanno immediatamente raggiunto la località in questione per intercettarla, unitamente al personale della struttura sanitaria. La prontezza degli operatori nel soccorrere la ragazza, assieme all'intervento del personale del 118 ha salvato la vita alla ragazza.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.