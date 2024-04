Non è in pericolo di vita l'uomo colpito da un ramo ieri al Maggiore

TRIESTE - Il signore cinquantenne infortunatosi ieri pomeriggio, intorno alle 17, nel cortile interno dell'Ospedale Maggiore a seguito della caduta, a causa del maltempo che imperversava, di un grosso ramo, è attualmente ricoverato presso la terapia intensiva dell'ospedale di Cattinara, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Lo riporta una nota diffusa da Asugi che ha confermato che l'uomo ha riportato politraumi, ma che la situazione clinica è stabile e sono in corso ulteriori accertamenti. Nella nota Asugi ha informato che il dipartimento risorse tecnologiche, infrastrutture e investimenti si è subito attivato per accertare quanto accaduto e che sono in corso ulteriori approfondimenti e verifiche.