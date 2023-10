Il termovalorizzatore apre le porte ai triestini, sabato l'open day

TRIESTE - Il termovalorizzatore di Trieste, recentemente rinnovato, apre le proprie porte alla città per mostrare il funzionamento del processo di trattamento rifiuti, generazione elettrica e gli innovativi sistemi di protezione ambientale. L'appuntamento è fissato per sabato 28 ottobre alle 10 quando i cittadini potranno varcare i cancelli dell’impianto di via Errera per una visita guidata dai tecnici Hestambiente, la società di Herambiente (a sua volta parte del Gruppo Hera) che gestisce l’impianto.

Il programma della mattinata

Il programma prevede, dopo accoglienza e registrazione, un’illustrazione multimediale sui processi del termovalorizzatore, anche alla luce del consistente rinnovo terminato lo scorso anno e reso visibile a tutti i triestini anche dal nuovo colore assunto dal camino, ora a tinte progressive di azzurro, pienamente calate nell’adiacente orizzonte marino. Si tratta di un aspetto che va al di là del mero aspetto estetico, perché contribuisce alla riqualificazione paesaggistica della zona, in piena coerenza con la politica di responsabilità sociale del Gruppo Hera verso il territorio. Successivamente, i visitatori saranno guidati nella visita all’impianto vera e propria, sempre accompagnati dal personale tecnico, a cui potranno rivolgersi per qualsiasi curiosità sul funzionamento della struttura.

La visita alla struttura

La visita, della durata indicativa di circa 2 ore, si concluderà poi con un aperitivo e la consegna di un gadget agli intervenuti. Il revamping del 2022 ha comportato per il termovalorizzatore una serie di interventi che ne hanno aumentato ulteriormente efficienza e affidabilità, oltre a incidere positivamente su sicurezza e protezione ambientale. Oltre al rinnovo di una delle linee di trattamento, che ha migliorato la continuità operativa, mettendo in ulteriore sicurezza il ciclo rifiuti della Regione FVG, è stata rigenerata la turbina, vero cuore pulsante del complesso industriale, che è arrivata a generare 145 GWh di elettricità/anno.

L'impianto

L'impianto è così in grado oggi di immettere in rete energia sufficiente a soddisfare i bisogni di circa 180 mila persone, oltre 15 mila in più rispetto all'assetto precedente al revamping. Il complesso delle migliorie, fra gli altri, ha riguardato anche l’accrescimento ulteriore della sicurezza degli operatori e della protezione ambientale, premesso comunque che l’impianto di Trieste sotto questo profilo rappresentava già un’eccellenza europea, con livelli di emissioni pari a circa il 20 per cento di quanto ammesso per legge, dunque con un livello di sicurezza dell’80 per cento rispetto ai limiti nazionali.

Come iscriversi

Per ragioni di sicurezza e organizzative i posti disponibili saranno limitati. E’ dunque necessario iscriversi entro giovedì 26 ottobre a questo indirizzo. Le iscrizioni verranno considerate in ordine temporale. In caso di raggiungimento del numero massimo di partecipanti, le richieste in esubero verranno gestite in successivi incontri, organizzati nei prossimi mesi.