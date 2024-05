La terra trema in Croazia: scossa di magnitudo 4.3

TRIESTE - Una scossa di terremoto abbastanza forte (magnitudo 4,3) è stata avvertita in Croazia stamattina, primo maggio, alle 5:38. L’epicentro si trova vicino alla città di Slunj, nella Croazia centrale, a circa 100 chilometri a sud di Zagabria. Non risultano gravi conseguenze. Il Centro sismologico europeo mediterraneo ha annunciato che il terremoto è stato avvertito anche in Italia, Slovenia, Ungheria e Bosnia ed Erzegovina. L’area è stata anche epicentro del forte terremoto di magnitudo 6.4 nel dicembre del 2020.