Terremoto di magnitudo 4.7 in Croazia: avvertito anche a Trieste

Terremoto Udine, 1 novembre 2020

SSono ben due i terremoti che si sono verificati nelle ultime 24 ore, uno in Slovenia e l'altro in Croazia. Una scossa è stata registrata nella notte, a una trentina di chilometri a Sud Ovest di Portorose, in Alto Adriatico. L'evento, di magnitudo 2.6 della Scala Richter, si è verificato all'1 e 20 e non è stato avvertito in Friuli Venezia Giulia.

La “Nel pomeriggio, invece, alle 14:15, si è verificato un nuovo sommovimento in Croazia di magnitudo 4.7, avvertito anche a Trieste. Lo ha segnalato l'OGS Centro Ricerche Sismologiche. "Alle ore 14:15 (ora locale) - si legge sulla pagina - la nostra rete ha registrato un terremoto di Ml=4.7 localizzato in Croazia, nei pressi di Zara. L'evento è stato ben percepito nelle aree adiacenti all'epicentro in Croazia e debolmente in alcune zone della Slovenia e a Trieste".